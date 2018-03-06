مركز سبها الطبي يستلم سيارتي إسعاف مجهزتين كعناية فائقة وعيادة متنقلة.الثلاثاء ، 06-03-2018 - 09:28:00



سبها 6 مارس 2018 ( وال ) ... ذكر عضو اللجنة المكلفة من وزارة الصحة
بزيارة مركز سبها الطبي أيمن الصيد" أنه قد تم تسليم مركز سبها الطبي
سيارتي إسعاف مجهزتين كعناية فائقة؛ إضافة إلى عيادة متنقلة.
وأوضح "الصيد" عبر موقع وزارة الصحة : أن سيارتي الإسعاف قد تم
استلامهما من جهاز الإسعاف والطوارئ بالتنسيق مع لجنة الأزمات والطوارئ
بالوزارة؛ بينما استُلمت العيادة المتنقلة من منظمة الصحة العالمية
بالتنسيق مع لجنة أزمة الجنوب.
...( وال ) ...

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