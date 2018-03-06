صيانة عدد من المرافق التعليمية والمقرات الحكومية بسرت .





سرت 06 مارس 2018(وال) _ انهت بلدية سرت صيانة عدد من المشاريع

التعليمية شملت عدد من المؤسسات التعليمية والمقرات الحكومية وصيانة

سريعة للاماكن المتضررة بالطرق الفرعية داخل مدينة سرت .

وقال الناطق الرسمى بالمجلس البلدي لوكالة الانباء الليبية " اعمال

الصيانة التى نفدتها بلدية سرت باشراف مكتب المشروعات بالبلدية عن طريق

شركات متخصصة شملت صيانة عدد 7 مبانى تابعة لجهاز تنفيد النهر الصناعى

بسرت وصيانة سريعة لمدارس سرت المركزية واليرموك وسناء يوسف وصيانة لمبنى

السجل المدنى ابوهادى وتحوير مقر مكتب السجل المدنى بسرت ومبنى جهاز

الحرس البلدى فرع سرت وجهاز الاسعاف بسرت .

كما نفدت بلدية سرت اعمال مشاريع صيانة مبانى ومقرات اذاعة سرت المسموعة

ومجمع عيادات سرت المركزية واعداد الدراسات والمقايسات لاضرار عدد 17

مشروع لمقرات حكومية .

(وال_سرت)