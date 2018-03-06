ارتفاع عدد وفيات الكوليرا في مالاوي إلى 19 شخصا.





بلانتاير 6 مارس 2018 ( وال ) - اعلنت وزارة الصحة في مالاوي امس

الاثنين ارتفاع عدد وفيات مرض الكوليرا إلى 19 حالة في أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الصحة في مالاوي إن عدد وفيات مرض الكوليرا زاد من ثمانية

إلى 19 حالة في أنحاء البلاد.

وذكرت في بيان لها أن عدد حالات الإصابة ارتفع من 546 حالة مسجلة في

يناير إلى 718 في 13 من 28 منطقة بالبلاد،مضيفة أن حالات الوفاة بلغت 19.

وأوضحت الوزارة أن معظم الحالات مسجلة في العاصمة ومنطقتي ليلونجوي

وكارونجا، على الحدود مع زامبيا، والتي تبلغ إجمالا 552 حالة إصابة و14

حالة وفاة.