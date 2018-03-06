الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية .





بروكسل 6 مارس 2018 ( وال ) - هدد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين

باتخاذ إجراءات ثأرية من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية إذا قرر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم

الأوروبيين.

وقالت مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم إنه قد يتم

فرض ضريبة استيراد قدرها 25 بالمئة على منتجات ليفايس وبوربون. كما توجد

الدراجات النارية لشركة هارلي ديفيدسون ضمن قائمة مفترضة للسلع الأمريكية

المشمولة بالرسوم.

وأضافت مالمستروم أن الإجراءات الأمريكية سيكون لها تأثير سلبي على

العلاقات عبر ضفتي الأطلنطي والأسواق العالمية.

وقالت شركة ليفي ستروس، الشهيرة بصناعة سراويل الجينز

المميزة"ليفايس"، إنها ترفض بقوة الحواجز التجارية.

وكان ترامب أعلن الخميس الماضي أن بلاده ستفرض 25 بالمئة على واردات

الفولاذ و10 بالمئة على واردات الألومينيوم.

وبعيد إعلان ترامب، وعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في

بيان أن الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة وبشكل متكافئ دفاعا عن مصالحه.

وقال يونكر إن "الاتحاد الأوروبي حليف وثيق للولايات المتحدة منذ عقود

. إننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما تتعرض له صناعته من إجراءات ظالمة

تضع الآلاف من فرص العمل الأوروبية على المحك، الاتحاد الأوروبي سيرد

بقوة وبشكل متكافئ".