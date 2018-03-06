الجامعة العربية تطالب غواتيمالا بالتراجع عن إعلانها بنقل سفارتها الى القدس المحتلة.





القاهرة 6 مارس 2018 (وال) - نددت جامعة الدول العربية اليوم بإعلان

غواتيمالا نقل سفارتها للقدس المحتلة في مايو القادم تزامنا مع ذكرى نكبة

فلسطين عام 1948، مطالبتها بالتراجع عن هذا الاعلان . واعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة

العربية " سعيد أبو علي" في تصريح له اليوم، أن إعلان غواتيمالا نقل

السفارة ما هو إلا استمرار في الموقف الخاطئ الذي انتهجته جواتيمالا في

هذا الشأن في مخالفة صريحة للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما

فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وامعاناً في استفزاز الفلسطينيين

والعالم العربي.

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