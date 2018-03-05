مصلحة الإحصاء تعقد اجتماعاً لدراسة بدء تجربة العمل الإحصائي .

طرابلس 05 مارس 2018 ( وال ) - عقد صباح اليوم الإثنين اجتماع بمقر مصلحة الإحصاء، برئاسة "على سليمان عبد القادر" وكيل وزارة التخطيط لشؤون التخطيط والإحصاء، و "عبدالله زيدان علاق" رئيس مصلحة الإحصاء و"عبد الرحمن الكيب" رئيس الجمعية الليبية للبحث والتطوير والسادة مدراء الإدارات بالمصلحة.

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال الاجتماع بحث ودراسة آلية انطلاق تجربة العمل الإحصائية في غضون الأسبوع القادم.





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