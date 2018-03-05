التحدي إلى الدور الـ 32 والجمارك وخليج سرت إلى الدور الـ 16 في مسابقة كأس ليبيا.





طرابلس 5 مارس 2018 (وال)- تأهل فريق التحدي إلى الدور الـ 32 من مسابقة

كأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم على وفاق اجدابيا بنتيجة هدفين

دون رد في المباراة المؤجلة والتي أقيمت بملعب شيخ الشهداء بمدينة

البيضاء.

وسيلتقي فريق التحدي في هذا الدور مع أهلي طرابلس المتأهل إلى نفس

الدور على حساب فريق الطموح، وذلك لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور الـ

16 من مسابقة الكأس.

وحددت لجنة المسابقات موعدا لهذا المباراة في الـ 18 من شهر مارس

الجاري بملعب مصراتة.

وعلى ملعب الخمس تأهل الجمارك إلى الدور الـ 16 على حساب نجوم اجدابيا

بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقت الرسمي بدون أهداف.

وعلى ملعب بنينا ببنغازي تأهل خليج سرت إلى الدور الـ 16 على حساب

شباب الجبل بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الرسمي بينهما

بالتعادل.

وقد تأهل إلى الدور الـ 16 حتى الآن فرق أهلي بنغازي والتعاون والهلال

وخليج سرت والجمارك في انتظار باقي المباريات.