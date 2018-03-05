رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي بأعيان منطقة سهل الجفارة.







طرابلس 5 مارس 2018 (وال) - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن

السويحلي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس بطرابلس، مع أعيان منطقة سهل

الجفارة بحضور عضو المجلس عن المنطقة الصادق كشير.

وبحث اللقاء التحديات والصعوبات التي تواجه أهالي منطقة سهل الجفارة

وسُبل معالجتها.

وطالب أعيان سهل الجفارة المجلس الأعلى للدولة بالضغط لتضمين القرار 273

بشأن تعويض الأضرار التي لحقت بالمنطقة في ميزانية 2018، وتوفير الدعم

لمديرية أمن الجفارة للقيام بمهامها.

كما طالب أعيان الجفارة بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لمستشفى الزهراء

العام الذي يعاني من نقص في المعدات الطبية.

ودعا أعيان منطقة سهل الجفارة المجلس الأعلى للدولة إلى تشكيل وفد لزيارة

المنطقة والإطلاع على أحوال المواطنين هناك ورفع معنوياتهم.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة سعي المجلس من أجل رفع المعاناة عن

المواطنين في جميع أنحاء البلاد دون استثناء وفي مقدمتها المناطق

المتضررة من الاشتباكات المسلحة.

وتعهد رئيس المجلس أنه سيتواصل مع الجهات المعنية لتنفيذ القرار 273

وتعويض جميع المتضررين تدريجيًا بعدالة حسب الإمكانيات المُتاحة.

كما أكد أنه سيخاطب وزير الصحة لتوفير كافة الإمكانيات لمستشفى الزهراء

العام، مُبديًا استعداده للتواصل مع كافة الأطراف وزيارة المنطقة للإطلاع

على أوضاعها.

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