الاتفاق على إقامة برامج للتعاون المشترك بين وزارة العدل وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية.







طرابلس 5 مارس 2018 (وال) - عقد بمقر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

بطرابلس، اليوم الإثنين، اجتماع تنسيقي لإقامة تعاون مشترك بين وزارة

العدل واللجنة الإدارية التسييرية للجمعية.

وترأس الاجتماع عن وزارة العدل وكيل الوزارة المكلف بأعمال الوزير خالد

أبوصلاح، وعن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية رئيس لجنتها التسييرية

صالح سليم الفاخري، وحضره عدد من المسؤولين ومدراء الإدارات بالوزارة

والجمعية.

وبحث الاجتماع سبل التعاون الثنائي بين وزارة العدل وجمعية الدعوة

الإسلامية العالمية والدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعية في مجال تدريب

وتأهيل الكادر الوظيفي بوزارة العدل في مجالات الخط العربي والكتابة

الوظيفية وغيرها من البرامج التدريبية الأخرى.

وأكد رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية صالح الفاخري خلال

الاجتماع، استعداد الجمعية لقبول عدد من موظفي وزارة العدل، واستيعابهم

في برنامج تدريبي يُعد وفق خطة يتم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الفنية

المشتركة المشكّلة من الجانبين.

وتم الاتفاق على أن تقوم الجمعية بتنفيذ برنامج دعوي تربوي يتم وضعه

بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة العدل، وتنفيذه بمؤسسات

الإصلاح والتأهيل، من خلال تكليف عدد من أساتذة كلية الدعوة الإسلامية

بإلقاء محاضرات وعقد حوارات هادفة مع منتسبي تلك المؤسسات.

وأبدى رئيس اللجنة التسييرية استعداد جمعية الدعوة الإسلامية لتزويد

مكتبات مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالكتب والمنشورات المتوفرة بمخازن

الجمعية للإسهام في تعزيز المنهج الوسطي المعتدل، المعتمد في الجمعية،

لإرساء دعائم الاستقرار والتآخي في المجتمعات المسلمة.

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