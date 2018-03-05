مقتل سبعة أشخاص في السيول التي ضربت شمال شرق أمريكا .الإثنين ، 05-03-2018 - 17:21:00



برنستون (نيوجيرسي) 5 مارس 2018 (وال) - أدت السيول التي ضربت شمال شرق
الولايات المتحدة يوم امس الاحد إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص . وتسببت اسيول لانقطاع الكهرباء عن نحو 1.8 مليون شخص في أنحاء شمال
شرق الولايات المتحدة فيما واجهت بلدات على ساحل نيو إنجلاند المزيد من
السيول بعد يوم من تلك العاصفة .
واستمرت بقايا العاصفة في اجتياح شمال شرق الولايات المتحدة برياح وصلت
سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة على الرغم من ابتعادها أميالا باتجاه
البحر

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