مقتل سبعة أشخاص في السيول التي ضربت شمال شرق أمريكا .
الإثنين ، 05- 03- 2018 - 17:21:00
برنستون (نيوجيرسي) 5 مارس 2018 (وال) - أدت السيول التي ضربت شمال شرق
الولايات المتحدة يوم امس الاحد إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص . وتسببت اسيول لانقطاع الكهرباء عن نحو 1.8 مليون شخص في أنحاء شمال
شرق الولايات المتحدة فيما واجهت بلدات على ساحل نيو إنجلاند المزيد من
السيول بعد يوم من تلك العاصفة .
واستمرت بقايا العاصفة في اجتياح شمال شرق الولايات المتحدة برياح وصلت
سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة على الرغم من ابتعادها أميالا باتجاه
البحر