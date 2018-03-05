مركز سبها الطبي يستلم سيارتي إسعاف مجهزتين كعناية فائقة وعيادة متنقلة .

طرابلس 05 مارس 2018 ( وال ) - افاد عضو اللجنة المكلفة من وزارة الصحة لزيارة مركز سبها الطبي "أيمن الصيد" أنه قد تم تسليم مركز سبها الطبي سيارتي إسعاف مجهزتين كعناية فائقة؛ إضافة إلى عيادة متنقلة.

ونقل المكتب الاعلامي بالوزارة عن "الصيد" قوله أن سيارتي الإسعاف قد تم استلامهما من جهاز الإسعاف والطوارئ بالتنسيق مع لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة؛ بينما استُلمت العيادة المتنقلة من منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع لجنة أزمة الجنوب.

يشار بأن لجنة مكلفة من وزارة الصحة قد زارت مركز سبها الطبي والعيادة المجمعة القرضة وعدد من المصحات الخاصة؛ من أجل تقييم مستوى تقديم الخدمات ومدى جاهزية مركز سبها الطبي لاستقبال الحالات وإجراء العمليات؛ إضافة إلى مدى استعداد المصحات الخاصة لاستقبال الحالات التي يتم تحويلها من مركز سبها الطبي.



...( وال )...