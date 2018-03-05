5 ملايين زائر إلى المناطق المستضيفة لأولمبياد بيونغ تشانغ خلال فترة انعقادها.





تشون تشيون 5 مارس 2018 (وال)- بلغ عدد الزوار إلى المناطق التي

استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ من 9 إلى25

فبراير الماضي، وهي بلدة بيونغ تشانغ، مدينة كانغ رونغ، وبلدة جونغ سون

في إقليم كانغ وون، شرق سيئول، أكثر من 5 ملايين شخص خلال فترة انعقاد

أولمبياد بيونغ تشانغ.

وزار ما مجموعه 5 ملايين و7 ألاف شخص المناطق المستضيفة لأولمبياد بيونغ

تشانغ، بمن فيهم 1.41 مليون متفرج لمشاهدة الألعاب الأولمبية، و548 ألف

زائر للفعاليات الثقافية، و1.56 مليون زائر للمهرجانات الإقليمية وفقا

لنتائج التحليلات.

ومثل عدد السياح المحليين 78% من إجمالي عدد الزوار، ليصل إلى 3.9 مليون

كوري.

وبلغ عدد السياح الأجانب 1.1 مليون أجنبي أي 22%، بزيادة 14 ضعفا عن عدد

السياح الأجانب أثناء فبراير العام الماضي.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد السياح الأجانب

الزوار لهذه المناطق، وتليها اليابان والصين وكندا وألمانيا وإيطاليا

وغيرها.

ووصل المعدل اليومي في عدد السياح الزوار لمدينة كانغ رونغ وبلدة بيونغ

تشانغ وبلدة جونغ سون إلى 170 ألف شخص و90 ألف شخص و30 ألف شخص على

التوالي.

وعلى وجه الخصوص، زار أكثر من 350 ألف شخص المناطق المستضيفة لأولمبياد

بيونغ تشانغ قبل وبعد مراسم افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، وعطلات عيد رأس

السنة القمرية الجديدة.