مسؤول امريكي :واشنطن تهدف الى تحقيق الوحدة في ليبيا عن طريق حكومة شاملة ومؤثرة .

واشنطن 5 مارس 2018 (وال)- أكد الناطق باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، كريستيان جيمس، إن واشنطن تهدف إلى تحقيق الوحدة في ليبيا عن طريق حكومة شاملة ومؤثرة.



وقال المسؤول الامريكي في حديث صحافي " ان هدف الولايات المتحدة في ليبيا لا يزال ثابتًا، وهو ليبيا موحدة وآمنة ومزدهرة تحت مظلة حكومة شاملة وفعَّالة وخاضعة للمساءلة في طرابلس تحمي حقوق الجميع في ليبيا".



وجدد جيمس دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لمساعدة الليبيين على التفاوض على تعديلات الاتفاق السياسي الليبي وإرساء قواعد الانتخابات في العام 2018.

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