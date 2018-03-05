أمين عام مجلس الوزراء يلتقي رئيس هيئة المشروعات العامة والأجهزة المكلفة بتنفيذ مشاريع التنمية .

طرابلس 05 مارس 2018 ( وال ) - عقد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور "الطاهر عامر" صباح اليوم الإثنين اجتماعاً تقابلياً، مع كل من رئيس هيئة المشروعات العامة والأجهزة والمصالح التنفيذية المكلفة بتنفيذ مشروعات البرنامج التنموي، بحضور رئيس شؤون التنظيم بالديوان "وليد الكاتب" ومدير مكتب دعم القرار "أنس بن محمود".

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة كيفية تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة، حيث استعرض الحضور الخطة التنموية "2008-2012"، الخاصة بالتنمية والإعمار بقيمة 142 مليار دينار، التي تضم أكثر من 22 ألف عقد في مختلف المجالات، والمشاكل والصعوبات التي تعيق استكمالها في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

كما تمت الإشارة خلال اللقاء لازدواجية تنفيذ بعض المشاريع التي تقوم بها البلديات، لحل المختنقات التي تواجهها دون الرجوع للهيئة.

وتم التأكيد على توحيد الآراء وتقييم أوضاع المشاريع، من أجل التوصل لنقاط محددة يمكن السير عليها لتقييم العقود ومراجعتها، لاستكمال المشروعات من خلال قاعدة البيانات الخاصة بها، وتحديد المشروعات التي ستمول من الميزانية العامة والتأكيد على دور الهيئة في الإدارة المتكاملة للمشروعات.

واتفق المجتمعون على الاستمرار في عقد الاجتماعات من أجل التوصل لحلول ناجعة، تهدف لحلحة كل المختنقات التي تعيق استكمال المشاريع.



...( وال )...