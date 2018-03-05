دراسة تؤكد أن الجهاز العصبي يكبح جماح الالتهابات بالجسم .





نيويورك 5 مارس 2018 (وال)- اكدت دراسة اجراها باحثون من كلية طب ويل

كورنيل في نيويورك ان الجهاز العصبي يكبح جماح الالتهابات بالجسم.

وقالت الدراسة التي نشرت بمجلة ساينس انه يمكن للخلايا في الجهاز العصبي

/وضع فرامل/ على الاستجابة المناعية للعدوى في الأمعاء والرئتين لمنع

الالتهابات

المفرطة مشيرة الى ان هذا الاكتشاف يمكن ان يؤدي في يوم من الأيام إلى

طرق جديدة لعلاج الأمراض الناجمة عن الالتهاب الغير محدد مثل الربو ومرض

التهاب الأمعاء.

وفحص الباحثون الاتصالات بين الجهازين العصبي والمناعي أثناء الاستجابة

الالتهابية التي تسببها المواد المسببة للحساسية أو الطفيليات التي تسمى

بالديدان الطفيلية.

واشاروا الى ان التعرض لهذه العوامل يطلق فئة من الخلايا المناعية تسمى

مجموعة الخلايا اللمفاوية الفطرية للافراج عن جزيئات تسمى السيتوكينات

التي يمكنها أن تعزز زيادة إنتاج المخاط وتقلصات العضلات بما يساعد على

طرد الطفيليات أو مسببات الحساسية من الجسم.

ورصدوا ان هناك مستقبلات عصبية تدعى /بي تو ايه ار/ ساعدت على كبح جماح

الاستجابة المناعية المبالغ فيها للعدوى وبالتالي طرد أسرع للطفيليات.

واشاروا الى أن المستقبلات قد تساعد على منع الكثير من الالتهابات وانه

اذا تم تأكيد هذه النتائج في البشر فإنه يمكن أن يكون لها آثار هامة جدا

للمرضى الذين

يعانون من الربو والحساسية وأنواع أخرى من الأمراض الالتهابية.

وقال الدكتور ديفيد آرتيس الذي قاد الدراسة ان هناك تداخل بين الجهاز

العصبي والجهاز المناعي والذي يلعب دورا هاما في تنظيم الالتهاب الحاد

والمزمن مشيرا

الى ان هذين الجهازين يتفاعلان بشكل وثيق ويلعبان دورا هاما فى صحة

الانسان والمرض.