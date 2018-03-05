الانتخابات الإيطالية: تفوّق ائتلاف يمين الوسط.





روما 5 مارس 2018 (وال)- اظهرت نتائج الفرز الأولية للإنتخابات

التشريعية الإيطالية تفوق ائتلاف يمين الوسط، وحظو حركة خمس نجوم بنسبة

عالية من الأصوات، بينما انحدرت أصوات يسار الوسط الى ما دون الـ20%.

وذكرت مصادر إعلامية إيطالية أنه "بشكل أعم فإن الإطار الذي أفضت اليه

الإنتخابات، معقد"، إذ "ليست هناك أية قوة سياسية، منفردة أو ائتلاف

يمتلك الأغلبية"، وبالتالي "فسيكون هناك اكتفاءً ذاتياً فقط للتمكن من

الحكم، ما لم تكن هناك تدخلات خارجية".