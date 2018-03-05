كلية الطب البشري بجامعة سرت تنظم يوما علميا حول تطوير القطاع الصحي بالبلدية .

سرت05 مارس 2018 ( وال ) -نظمت كلية الطب بجامعة سرت صباح اليوم الاتنين بقاعة الاجتماعات بمستشفي ابن سيناء التعليمي اليوم العلمي الثالث وورشة عمل حول سبل تظوير القطاع الصحي بمدينة سرت .

وحضر اليوم العلمي عضو المجلس البلدي سرت هنية ابوخريص ورئيس الجامعة الدكتور احمد المحجوب ووكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عبدالسلام ابوخشم وعددا من عمداء الكليات العلمية بالجامعة .

وشمل اليوم العلمي القاء العديد من البحوث العلمية حول امراض الجلدية والنساء والولادة والاشعة التشخيصية من قبل المتخصصين والاستشاريين بكلية الطب بجامعة سرت .

ويهدف اليوم العلمي الي تظوير الكوادر الطبية داخل البلدية ومواكبة الجديد في مجال البحوث العلمية والنهوض بمستوي الخدمات الصحية بالبلدية وتشجيع البحث العلمي من قبل المختصين من اجل تطوير الخدمات الطبية والعلاجية بمدينة سرت وضواحيها .



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