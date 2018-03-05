"لجنة القوافل الطبية" : 13 طبيب يبدأون اليوم في إجراء الكشوفات الطبية من داخل مركز سبها الطبي .

طرابلس 05 مارس 2018 ( وال ) - نقل المكتب الاعلامي بوزارة الصحة عن رئيس لجنة القوافل الطبية "أشرف أبورقبة" تأكيده أن اللجنة قد أرسلت قافلةً طبية تضم 13 طبيباً إلى مركز سبها الطبي؛ لإجراء كشوفات طبية ابتداءً من اليوم الإثنين.

وأضاف إن القافلة ستغطي "العجز" الحاصل بالمركز نتيجة لنقص العناصر الطبية؛ إلا أن مدة تواجد القافلة هناك "لم تحدد بعد"؛ مشيرا الى أن التخصصات الطبية التي "ستغطيها" القافلة هي (العظام، الجراحة العامة، جراحة الأعصاب، جراحة المسالك، العناية الفائقة، الإنعاش، التخدير، النساء والولادة).

كما أكد "أبورقبة" على عزم اللجنة إرسال قافلة طبية أخرى خلال الفترة القادمة؛ تضم تخصصات مختلفة لتشغيل العيادة المجمعة القرضة.

وفي السياق ذاته أكد المكتب الااعلامي بالوزارة ان لجنة من وزارة الصحة عادت إلى طرابلس؛ بعد أن زارت مركز سبها الطبي والعيادة المجمعة القرضة وعدد من المصحات الخاصة.

وأوضح أن اللجنة التي يمثلها رئيس لجنة القوافل الطبية "أشرف أبورقبة" ومدير إدارة القطاع الخاص "أيمن الصيد" و "مراد المزوغي" ومدير مركز سبها الطبي " عبد الرحمن عريش" ؛ زارت مركز سبها الطبي والعيادة المجمعة القرضة وعدد من المصحات الخاصة؛ من أجل تقييم مستوى تقديم الخدمات ومدى جاهزية مركز سبها الطبي لاستقبال الحالات وإجراء العمليات؛ إضافة إلى مدى استعداد المصحات الخاصة لاستقبال الحالات التي يتم تحويلها من مركز سبها الطبي.



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