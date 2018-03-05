المركز التجاري العالمي : صادرات التفاح في العالم تبلغ نحو 2ر7 مليار دولار سنويا .





جنيف 5 مارس 2018م ( وال )- اظهرت إحصائية حديثة للمركز التجاري العالمي

التابع للامم المتحدة ان صادرات التفاح في العالم تبلغ نحو ( 2ر7 ) مليار

دولار سنويا.

وأضافت الاحصائية أن قيمة صادرات التفاح العالمية ارتفعت بنسبة 3ر1

في المئة منذ عام 2015 بينما استأثرت البلدان الأوروبية بأعلى قيمة من

صادرات التفاح بشحنات تصدير قيمتها ( 2ر8 ) مليار دولار أو

( 7ر38 ) في المئة من الإجمالي العالمي للصادرات.

وجاء المصدرون الآسيويين في المرتبة الثانية بنسبة 25 في المئة يليهم

أمريكا الشمالية بنسبة 6ر13 في المئة في جميع أنحاء العالم .

وحسب الاحصائية فإن الصين تتصدر صادرات العالم من التفاح تقريبا بــ (

5ر1 ) مليار دولار سنويا يليها الولايات المتحدة ( 936 ) مليون دولار .

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