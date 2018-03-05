بوتين يرفض تسليم مواطنين روس تتهمهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات الامريكية .الإثنين ، 05-03-2018 - 15:01:00



موسكو 5 مارس 2018 ( وال )- رفض الرئيس الروسي " فلاديمير بوتين " تسليم
مواطنين روس تتهمهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات الامريكية .
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وقال " بوتن " خلال مقابلة مع قناة " ام بي سي " الامريكية إن بلاده
لن تسلم مواطنين روس لأي جهة كانت بمن فيهم اولئك الذين اتهمتهم واشنطن
بالتدخل في الانتخابات الامريكية .
وطالب بوتين خلال المقابلة واشنطن بتقديم ادلة حول اتهاماتها
للمواطنين الروس والكف عن طرح المسألة في وسائل الاعلام ، مؤكدا استعداد
بلاده للنظر في هذه الادلة والحديث مع الجانب الامريكي حول هذه المسألة .
وأضاف الرئيس الروسي أن من تتهمهم الولايات المتحدة بمزاعم التدخل
والثأثر لا يمثلون الدولة الروسية .
...( وال )...

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