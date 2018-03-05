بوتين يرفض تسليم مواطنين روس تتهمهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات الامريكية .





موسكو 5 مارس 2018 ( وال )- رفض الرئيس الروسي " فلاديمير بوتين " تسليم

مواطنين روس تتهمهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات الامريكية .

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وقال " بوتن " خلال مقابلة مع قناة " ام بي سي " الامريكية إن بلاده

لن تسلم مواطنين روس لأي جهة كانت بمن فيهم اولئك الذين اتهمتهم واشنطن

بالتدخل في الانتخابات الامريكية .

وطالب بوتين خلال المقابلة واشنطن بتقديم ادلة حول اتهاماتها

للمواطنين الروس والكف عن طرح المسألة في وسائل الاعلام ، مؤكدا استعداد

بلاده للنظر في هذه الادلة والحديث مع الجانب الامريكي حول هذه المسألة .

وأضاف الرئيس الروسي أن من تتهمهم الولايات المتحدة بمزاعم التدخل

والثأثر لا يمثلون الدولة الروسية .

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