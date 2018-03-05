المجلس النرويجي للاجئين : نصف مليون شخص على شفا المجاعة في الصومال .





نيروبي 5 مارس 2018 ( وال )- حذر " المجلس النرويجي للاجئين " اليوم من

أن نحو نصف مليون شخص على شفا المجاعة في الصومال، وطالب بمساعدة المجتمع

الدولي لتجنب حدوث هذه الكارثة الإنسانية .

ونقلت مصادر إعلامية اليوم عن مدير المجلس في منطقة القرن الأفريقي "

نايجل تريكس " في بيان صادر في نيروبي إن المجتمع الدولي أنقذ آلاف

الأرواح بالصومال العام الماضي وساهم في كبح المجاعة قبل حدوثها".

وحذر " تريكس " من أن المساعدات الإنسانية القليلة تهدد الآن بجر

البلاد لأزمة أكثر عمقا وحتى لكارثة ، نصف مليون شخص على شفا المجاعة".

وجاء تحذير المجلس النرويجي للاجئين وهو منظمة غير حكومية ويعمل في

أكثر من 30 دولة ، من المجاعة في الصومال عشية اجتماع الحكومات والدول

المانحة والأمم المتحدة غدا الثلاثاء في لندن لتناول الوضع الإنساني

بالصومال.

وشدد البيان على أنه رغم نجاة البلد الأفريقي من المجاعة في 2017،

يعاني نحو 2.7 مليون شخص حاليا "فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه مراحل أزمة

أو طوارئ للجوع".

وفي ظل التوقعات بمزيد من الجفاف تلتمس المنظمات الإنسانية 1.5 مليار

دولار أمريكي لتمويل برامج دعم وإعادة إعمار الصومال حيث يعاني 300 ألف

طفل أقل من خمس سنوات من سوء التغذية الحاد .

...( وال )...