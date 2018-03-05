كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن محادثات تقاسم التكلفة في هذا الأسبوع .





سيول 5 مارس 2018 ( وال ) - تعتزم الولايات المتحدة الامريكية وكوريا

الجنوبية اجراء مفاوضات هذا الأسبوع لتجديد اتفاق تقاسم التكاليف لنحو (

28,500 ) جندي أمريكي متمركزين في الجنوب.

وذكرت وكالة " يونهاب " الكورية اليوم الاثنين انه من المنتظر أن تعقد

الجولة الأولى من الاجتماعات في " هونولولو " في " هاواي " بالولايات

المتحدة من الأربعاء إلى الجمعة القادمة .



واضافت أن المحادثات سيقودها من الجانب الكوري " جانغ وون-سام " وهو

دبلوماسي مهني تم تعيينه في منتصف نوفمبر لرئاسة فريق التفاوض ومن الجانب

الأمريكي " تيموثي بيتس " نائب مساعد الوزير للخطط والبرامج والعمليات في

وزارة الخارجية الأمريكية .

ونقلت الوكالة عن الخارجية الكورية أن الجانبين سيناقشان التوصل إلى

اتفاق معقول يمكن أن يساعد في تعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك لكوريا

الجنوبية والولايات المتحدة ويقبله شعبنا.

وقد شاركت كوريا الجنوبية في تكاليف بقاء القوات الأمريكية منذ عام

1991.

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