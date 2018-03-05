فريق أواسط النصر لكرة القدم يحسم البطولة قبل نهاية جولات الدور السداسي.





بنغازى 5 مارس 2018 .. وال بنغازى - عزز فريق اواسط النصر من صدارته

وابتعد عن اهم منافسية بعد الفوز الرابع في مبارايات نهائيات الدور

السداسي لدوري الفئات السنية وحسم فريق النصر مباراته الرابعة بسداسية

نظيفة ضد اواسط الرجمة والتي أقيمت على ارضية ملعب بنينا .

تناوب لاعبو الفريق في تسجيل الاهداف حيث سجل "عزالدين العقوري" 3

اهداف ليكمل بعده "اسلام الغناي" هدفين "ونوري الشهيبي" هدف وتنتهي

بنتيجة6 اهداف مقابل لا شي .

بهذه النتيجة ضمن فريق أواسط النصر البطولة خصوصا بعد خسارة اقرب منافسي

النصر فريق السد مع فريق الاهلي بنغازي ويصبح رصيد السد7 والاهلي ب 9

نقاط والنصر 12 نقطة مما يضمن ان المباراة الاخيرة مع السد هي تحصيل

حاصل

وبخسارة النصر "مثلا" في اخر مبارايات السداسي وفوز( الاهلي ب) وتساوي

النقاط يٌرجح في هذه الحالة المواجهة بين الفريقين وبما ان النصر فاز على

الاهلي ب بنتيجة3 اهداف مقابل لا شي يضمن النصر التتويج بالبطولة .



( وال بنغازى ) .