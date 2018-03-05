انطلاق امتحانات المقابلة الشخصية للراغبين في الالتحاق بمعهد التمريض .



بنغازي 5مارس 2018 (وال بنغازى) - انطلقت صباح يوم أمس الأحد امتحانات

المقابلة الشخصية للراغبين في الالتحاق بمعهد التمريض بمركز بنغازي الطبي .

وقالت مدير إدارة معهد التمريض فاطمة الورفلي إنه تم تشكيل لجنة لإجراء

امتحان القبول للطالبات الراغبات في الالتحاق بمعهد التمريض .

وأضافت الورفلي أن عدد المتقدمين حتى الآن حوالي 21 متقدما وسيتم اختيار عدد منهم بناء عن شروط موضوعه وسيتم توزيعهم حسب التخصصات وسوف يتم التمديد لقبول الملفات إلى يوم الخميس المقبل الموافق للثامن من مارس الجاري .

(وال)