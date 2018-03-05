الضمان الاجتماعي يشارك في فعاليات إعادة اعمار جامعة بنغازي .





بنغازي 5 مارس 2018 (وال) - شارك صندوق الضمان الاجتماعي في فعاليات

الحملة الخيرية لدعم وإعادة اعمار جامعة بنغازي والتي انطلقت صباح اليوم

من داخل مدرج الانتفاضة في كلية العلوم بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية

.

وتأتي مشاركة الصندوق في فعاليات هذا اليوم كون الصندوق شريك دائم في

التنمية الليبية داعما لها .

تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي أعلن في وقت سابق عن فتح حساب في عدد

من المصارف الليبية العامة والخاصة للراغبين في المساهمة في إعادة

الإعمار المقررة تحت الرقم (77777) .

(وال بنغازي )