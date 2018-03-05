الضمان الاجتماعي يشارك في فعاليات إعادة اعمار جامعة بنغازي .
الإثنين ، 05- 03- 2018 - 13:22:00
بنغازي 5 مارس 2018 (وال) - شارك صندوق الضمان الاجتماعي في فعاليات
الحملة الخيرية لدعم وإعادة اعمار جامعة بنغازي والتي انطلقت صباح اليوم
من داخل مدرج الانتفاضة في كلية العلوم بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية
.
وتأتي مشاركة الصندوق في فعاليات هذا اليوم كون الصندوق شريك دائم في
التنمية الليبية داعما لها .
تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي أعلن في وقت سابق عن فتح حساب في عدد
من المصارف الليبية العامة والخاصة للراغبين في المساهمة في إعادة
الإعمار المقررة تحت الرقم (77777) .
(وال بنغازي )