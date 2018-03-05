انطلاق الدورة التدريبية في مجال قاعدة البيانات لمراكز المعلومات القطاعية بحضور أمين عام مجلس الوزراء .

طرابلس 5 مارس 2018 ( وال )-انطلقت، اليوم الاثنين الدورة التدريبية في مجال قاعدة البيانات لمراكز المعلومات القطاعية ، في مجال منظومة مؤشرات التنمية المستدامة بديوان رئاسة الوزراء، بطرابلس تحت رعاية مركز التوثيق والمعلومات ، وبحضور أمين عام مجلس الوزراء الدكتور "الطاهر بن عامر".

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد ألقى امين عام مجلس الوزراء كلمة في مستهل الدورة، أكد فيها أهمية على هذه الدورات التي تسهم في تنمية الكفاءة الإدارية للمتدربين، داعيا المتدربين إلى الجدية في الاستفادة من مثل هذه الدورات، والتي تهدف إلى تقوية شخصية المتدرب كموظف وكمسؤول في المستقبل.

وأشار إلى أهمية هذه الدورة في التواصل مع العالم، بحكم ارتكاز العالم

على المعلومة، مبينا أن المعلومة هي الوسيلة الرئيسية لاتخاذ القرار.

وقُدم خلال الدورة، التي تتواصل على مدى تسعة أيام، عرض مرئي، يبين أهمية وجود قاعدة البيانات القطاعية، والتي تسهم في سهولة اتخاذ القرار لدى المسؤولين، بعيدا عن التعقيدات الإدارية.

وتستهدف الدورة، إلمام المتدربين بإنشاء قاعدة البيانات، وتعبئة بيانات

في الجداول، واستخراج التقارير، وصولا إلى التمكن الكامل من إنشاء قاعدة بيانات، والتعامل معها وفق أسس علمية سليمة.

....( وال )....