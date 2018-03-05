الصين تعزز إنفاقها الدفاعي وسط تحديث عسكري.





بكين 5 مارس 2018 (وال) - كشفت الصين اليوم الاثنين عن أكبر زيادة في

الإنفاق الدفاعي خلال ثلاث سنوات بنسبة نمو تبلغ 8.1 بالمئة عن عام 2017

، فيما يعزز برنامجها الطموح للتحديث العسكري.

وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية

للبرلمان إن الصين ستعمل على"تحديث جميع عناصر التدريب العسكري

والاستعداد للحرب وتأمين بثبات وحزم السيادة الوطنية والأمن والتطوير".

وتأتي زيادة الإنفاق الدفاعي لعام 2018 مع زيادة النمو الاقتصادي 6.9

بالمئة العام الماضي في أول نمو سنوي منذ

عام 2010. لكن لي قال إن الصين أبقت على النمو الاقتصادي المستهدف

لعام 2018 عند نحو 6.5 بالمئة وهي نفس نسبة عام 2017 رغم أنه تجاوز الهدف

الموضوع لهذا العام.

وكان مقررا في ميزانية العام الماضي أن يزيد الإنفاق الدفاعي سبعة بالمئة

فقط إلى 1.044 تريليون يوان (164.60 مليار دولار) وهو ما يمثل نحو ربع

الإنفاق الدفاعي الأمريكي المقترح في ذلك العام. وفي عام 2016 زاد بنسبة

7.6 بالمئة.

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