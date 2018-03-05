اليورو يهبط وسط ضبابية سياسية أفرزتها انتخابات إيطاليا.





طوكيو 5 مارس 2018 (وال) - هبط اليورو اليوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى في

ستة أشهر مقابل الين بعد أن أشارت نتائج الانتخابات الإيطالية إلى أداء

فاق التوقعات للأحزاب المتشككة في اليورو في حين لم يحقق أي من التكتلات

الحزبية الكبرى أغلبية واضحة.

ويواجه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الآن فترة طويلة من عدم

الاستقرار السياسي بعدما أفرزت الانتخابات برلمانا بلا أغلبية لفظ منه

الناخبون الأحزاب التقليدية وصوتوا بأعداد كبيرة لصالح أحزاب يمينية.

وهبط اليورو 0.3 بالمئة وجرى تداوله عند 1.2282 دولار متجها صوب أدنى

مستوى في سبعة أسابيع البالغ 1.21545 الذي لامسه يوم الخميس. ومقابل

العملة اليابانية، انخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 129.35 ين، وهو

أدنى مستوى منذ أواخر أغسطس .

وانخفض الدولار مقابل الين إلى 105.39 ين، مقتربا من أدنى مستوى في 16

شهرا الذي بلغ يوم الجمعة 105.24 ين.

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