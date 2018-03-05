موسم المدينة الاعلامي ينظم ورشة عمل حول الصحافة بترهونة .

ترهونة 05 مارس 2018 ( وال ) - انطلقت مساء امس الاحد بمسرح كلية القانون (جامعـة الزيتونة) ترهونة فعـاليـات ورشة العمـل حول الاعلام والصحـافة والتقديم الاذاعي والمراسل النـاجح .

وستستمر ورشة العمـل التي ينظمهـا موسم المدينة الإعلامي بـالتعـاون مع كليـة القانون والاعلام جـامعة الزيتونة حتى الخميس القادم الموافق للثامن من شهر مارس الجاري .

والقى رئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني بترهونة عادل الفرجاني كلمة في انطلاق فعاليات هذه الورشة رحب فيها بفريق الموسم واثنى على الجهود التي تبذل من اجل خدمة الوطن في كل المجالات .. موضحا ان المدينة تسعى بجهود ابنائها للبناء والتوجه نحو المستقبل بكل قوة من اجل ان تكون ليبيا ابهى واجمل .

وقد شهدت ورشة العمـل أقبال كبير من طلاب قسم الصحافة والاعلام والاعلاميـين المختصين إضافة الى المهتمين .

وتتـضمن ورشة العمل التي يديرها الاستاذ الصحفي علي الهلالي والصحفية والاعلامية لبنى يونس دروس نظريـة حول التحرير الصحفـي من كتـابة الخبـر والتقارير اضافة الي تمارين عملية حول اعداد المراسلات المرئية والمتابعات الاخبارية كذلك أساسيـات العمـل الاذاعي والتلفزيوني.



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