الاجتماع الدوري الرابع للهيئة العامة للثقافة .





طرابلس 5 مارس 2018 ( وال ) - عقدت الهيئة العامة للثقافة يوم أمس

الاجتماع الدوري الرابع برئاسة رئيس اللجنة التسييرية للهيئة حسن اونيس

.. ناقشت خلاله جملة من المواضيع وبرامج الهيئة .

وناقشت الهيئة خلال اجتماعها الذي حضره أعضاء اللجنة التسييرية

محمد الهدار ، وأكرم الكاتب ، وعبد الحكيم القيادي الملاك الوظيفي للهيئة

وما توصلت اليه اللجنة من خطوات بالتواصل مع وزارة العمل وتحديد موعد

نهائي للمكاتب الثقافية لتقديم ملاكها الوظيفي .

كما تم استعراض مقترح الادارات المستحدثه كادارة الشباب المبدع

وادارة المرأة .

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