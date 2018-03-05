الاجتماع الدوري الرابع للهيئة العامة للثقافة .
الإثنين ، 05- 03- 2018 - 12:33:00
طرابلس 5 مارس 2018 ( وال ) - عقدت الهيئة العامة للثقافة يوم أمس
الاجتماع الدوري الرابع برئاسة رئيس اللجنة التسييرية للهيئة حسن اونيس
.. ناقشت خلاله جملة من المواضيع وبرامج الهيئة .
وناقشت الهيئة خلال اجتماعها الذي حضره أعضاء اللجنة التسييرية
محمد الهدار ، وأكرم الكاتب ، وعبد الحكيم القيادي الملاك الوظيفي للهيئة
وما توصلت اليه اللجنة من خطوات بالتواصل مع وزارة العمل وتحديد موعد
نهائي للمكاتب الثقافية لتقديم ملاكها الوظيفي .
كما تم استعراض مقترح الادارات المستحدثه كادارة الشباب المبدع
وادارة المرأة .
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