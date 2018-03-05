الرئيس الروسي يرفض تسليم مواطنين روس لامريكا.

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موسكو 5 مارس 2018 ( وال) - اكد الرئيس الروسي" فلاديمير بوتين "أن

بلاده لن تسلم مواطنين روس لأي جهة كانت بمن فيهم اولئك الذين اتهمتهم

واشنطن بالتدخل في الانتخابات الامريكية .

وطالب بوتين خلال مقابلة مع قناة ام بي سي الامريكية واشنطن بتقديم

ادلة حول اتهاماتها للمواطنين الروس والكف عن طرح المسألة في وسائل

الاعلام ، مؤكدا ان موسكو مستعدة للنظر في هذه الادلة والحديث مع الجانب

الامريكي حول هذه المسألة.

وأضاف الرئيس الروسي ان من تتهمهم الولايات المتحدة بمزاعم التدخل

والثأثر لا يمثلون الدولة الروسية.

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