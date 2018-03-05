مصرف ليبيا المركزى بيان.





طرابلس 5 مارس 2018 ( وال ) - ذكر مصرف ليبيا المركزى انه يتابع باهتمام

النتائج الايجابية لحالة الاستقرار النقدى والتحسن المتزايد فى القوة

الشرائية للدينار الليبي الذى انعكس ايجابيا على معدلات أسعار السلع

والخدمات .

وافاد مصرف ليبيا المركزى في بيان له ان الاستمرار فى تنفيذ الاعتمادات

المستندية لتوفير السلع والمواد وفق ما تمت إحالته من وزارة الاقتصاد عن

موزانة العام 20017 والشروع فى وضع برنامج متكامل للمساهمة فى تحريك عجلة

التنمية الاقتصادية ، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

للخروج من حالة الركود الاقتصادي بتوفير المخصصات اللازمة للمشاريع

الانتاجية والخدمية في قطاعات الاسكان والكهرباء والحديد والصلب والاسمنت

والصناعات المختلفة ، والاتصالات والمواصلات والاسهام في تطوير ادائها

وعوائدها وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين .

كما اوضح المصرف ان انسياب صرف مخصصات ارباب الاسر بسلاسة لعام 2018 ،

والعمل بالتنسيق مع مصلحة الاحوال المدنية على مراجعة اوضاع من لم

يستلموا مخصصات العام 2017 وانجاز منظومة واليات تحويلات العاملين

الاجانب في القطاع الصحي العام والخاص وكذلك الجامعات والمجالات الحيوية

بما يسهم في تحسين ادائها وتخفيض تكاليف خدماتها وتيسير وتسهيل اجراءات

تنفيذ الحولات الخارجية للمواطنين الخاصة بالعلاج والدراسة في الخارج .

واشار المصرف الى ان تفعيل العمل بوسائل ومنظومات الدفع االكتروني وضمان

حصول البائعين المتعاملين بها على احتياجاتهم من السيولة بما يعادل قيمة

مبيعاتهم اضافة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الدفع

الالكتروني بالهاتف ، بحيث يتمكن المواطنون من اتمام عمليات الدفع من

حساباتهم عبر هواتفهم الخاصة .

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