وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي يحضر ورشة العمل حول القانون الدولي للجوء والحق في التعليم .

تونس 5 مارس 2018 (وال)- شارك وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن القماطي في ورشة العمل حول القانون الدولي للجوء وولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحق في التعليم والتي نظمتها مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الخميس في تونس

وتم خلال اعمال الورشة التعريف بحقوق اللاجئ وواجباته في البلد المضيف ومركزه في اتفاقية 1951 ، والخدمات التي توفرها المفوضية من حماية وخدمات اجتماعية وحلول دائمة للاجئ وحقه في التعليم .

وتخلل برنامج الورشة القيام بتمرين ودراسة عدة حالات متنوعة ومناقشة سبل التعاون مع المفوضية من خلال تقديم خدمات لبعض الممؤسسات التعليمية والمدارس والطلاب في داخل ليبيا وخارجها في الدول المجاورة .

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