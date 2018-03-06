وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن القماطي يحضر ورشة العمل حول القانون الدولي للجوء والحق في التعليم .

تونس6 مارس 2018 (وال)- شارك وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي ايمن القماطي في ورشة العمل حول القانون الدولي للجوء وولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحق في التعليم والتي نظمتها مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تونس

وتم خلال اعمال الورشة التعريف بحقوق اللاجئ وواجباته في البلد المضيف ومركزه في اتفاقية 1951 ، والخدمات التي توفرها المفوضية من حماية وخدمات اجتماعية وحلول دائمة للاجئ وحقه في التعليم .

وتخلل برنامج الورشة القيام بتمرين ودراسة عدة حالات متنوعة ومناقشة سبل التعاون مع المفوضية من خلال تقديم خدمات لبعض الممؤسسات التعليمية والمدارس والطلاب في داخل ليبيا وخارجها في الدول المجاورة .

وكان السيد الوكيل قد شارك ايضا في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة الليبية التونيسية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في تونس والتي صدر عنها العديد من التوصيات والاتفاقيات الثنائية في مجال التعليم بين ليبيا وتونس .



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