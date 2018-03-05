قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من دوراجنوب غرب الخليل.





الخليل 5-مارس-2018 (وال)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الاثنين، مواطنين اثنين من دورا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب

غرب الخليل، واعتقلت رئيس فرقة الأنوار الفنية للنشيد الوطني والإسلامي

أحمد المصري، وعضو الفرقة موسى ربحي الحروب.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اذنا ويطا، ونصبت حواجز

عسكرية على مداخل سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الجنوبي، وأوقفت

مركبات المواطنين وفتشتها.

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