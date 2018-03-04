" معيتيق " : توحيد المؤسسة العسكرية يحفظ الامن الداخلي والحدودى ويحقق الاستقرار بالجنوب وليبيا ككل .

موسكو 04 مارس 2018 ( وال ) - قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، إن الخروج من الأزمة الأمنية الحالية وحل قضية الجنوب الليبي يستلزم توحيد المؤسسة العسكرية .

وأضاف معيتيق في حوار مع وكالة انباء"سبوتنيك" الروسية نشرته اليوم الاحد أن توحيد المؤسسة العسكرية مهما جدا لتأمين الحدود وحفظ منطقة الجنوب الليبي، "وهو ما يجب أن يدركه الجميع ويعي ضرورة توحيد الصفوف العسكرية من أجل قضية الجنوب والقضايا الأمنية الأخرى؛ لحفظ الأمن الداخلي والحدودي".

وأكد معيتيق أن حكومة الوفاق تتعامل بكل جدية مع ملف الجنوب الليبي، مشيرا بأنها عقدت اجتماعا أمس السبت ضم كافة القيادات العسكرية لوضع خطة للتحرك والسيطرة على الأوضاع هناك.

وأعرب عن أمله في أن يتم التنسيق بين المؤسسات العسكرية في الغرب والشرق، من أجل العمل على ملف الجنوب وجميع الملفات الليبية، انطلاقا من أن المؤسسات العسكرية تمثل الدولة الليبية مؤكدا بأن هذا ما يجب العمل عليه بشكل جدي خلال الفترة الحالية .

وفيما يتعلق باجتماعات القاهرة التي جرت بين الأطراف الليبية في الشرق والغرب، من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، أوضح أنها اجتماعات جيدة وبني عليها هيكلية مهمة للمؤسسة العسكرية بغض النظر عن الأطراف أو الشخصيات، "إلا أن ما تم التوصل إليه يعد خطوة هامة من حيث بناء المؤسسة التي تحارب الإرهاب، وتؤسس قوة تحارب الإرهاب وتدافع عن الحدود والأمن القومي".

وفيما يتعلق بالخطوة التالية في ليبيا، أوضح أنه يجب الذهاب إلى الخطوة التالية بعد التوافق على هيكلة المؤسسة العسكرية، وأنها قيد البحث في الفترة الراهنة.

وأشار معيتيق إلى أنه من المنتظر إتمام الخطوات الممهدة لإجراء الانتخابات التي ستؤدي إلى الانتقال إلى مرحلة أساسية، يمكن فيها تقارب الأطراف وتوحيد المؤسسات، وأن حكومة الوفاق تسعى لأن يكون البرلمان هو المشرف على أداء الحكومة انطلاقا من اتفاقية الصخيرات.



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