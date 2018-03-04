بعثة الاتحاد تصل مدينة المنستير استعدادا لمباراة أكوا يونايتد النيجيري.





طرابلس 4 مارس 2018 (وال)- وصلت بعثة فريق الاتحاد مساء اليوم الأحد إلى

مدينة المنستير التونسية للدخول في معسكر استعدادي قبل المباراة المرتقبة

مع فريق أكوا يونايتد النيجيري يوم الأربعاء القادم بملعب الطيب المهيري

بصفاقس، في ذهاب دور الـ 32 من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

"كونفدرالية".

فريق الاتحاد استعد جيدا لهذه المباراة من خلال التدريبات اليومية

الصباحية والمسائية، ومباراته الأخيرة أمام فريق الشط في الدوري الممتاز،

والتي حقق فيها نتيجة إيجابية وكانت آخر مباراة رسمية له قبل السفر إلى

تونس.

ويطمح فريق الاتحاد إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العوده

بعد أسبوعين في لاغوس بنيجيريا.

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