التحدي يلتقي وفاق أجدابيا الاثنين في مباراة مؤجلة من الدور 64 من كأس ليبيا لكرة القدم.الأحد ، 04-03-2018 - 21:32:00



طرابلس 04 مارس 2018 (وال)- يلتقي فريق التحدي نظيره فريق وفاق أجدابيا
يوم غد الاثنين في مبارة مؤجلة ضمن منافسات الدور الـ64 من مسابقة كأس
ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018.
وستنطلق المباراة عند الساعة الثالثة مساء بملعب شيخ الشهداء
بمدينة البيضاء .
وسيلتقي الفريق الفائز والمتأهل إلى الدور الـ32 مع أهلي طرابلس المتأهل
إلى نفس الدور على حساب فريق الطموح بنتيجة (7-0) وذلك لتحديد الفريق
المتأهل إلى الدور الـ 16 من مسابقة الكأس.
...(وال)...

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