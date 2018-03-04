التحدي يلتقي وفاق أجدابيا الاثنين في مباراة مؤجلة من الدور 64 من كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 04 مارس 2018 (وال)- يلتقي فريق التحدي نظيره فريق وفاق أجدابيا

يوم غد الاثنين في مبارة مؤجلة ضمن منافسات الدور الـ64 من مسابقة كأس

ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018.

وستنطلق المباراة عند الساعة الثالثة مساء بملعب شيخ الشهداء

بمدينة البيضاء .

وسيلتقي الفريق الفائز والمتأهل إلى الدور الـ32 مع أهلي طرابلس المتأهل

إلى نفس الدور على حساب فريق الطموح بنتيجة (7-0) وذلك لتحديد الفريق

المتأهل إلى الدور الـ 16 من مسابقة الكأس.

...(وال)...