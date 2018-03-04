الملاكم الليبي "عبد المالك الزناد" يفوز على الملاكم الإنجليزي "جيفك مليز" بالضربة القاضية.





طرابلس 4 مارس 2018 (وال)- فاز الملاكم الليبي المحترف "عبد المالك

الزناد" بالضربة الفنية القاضية على الملاكم الإنجليزي "جيفك مليز" في

المباراة التي أقيمت الليلة الماضية على حلبة مدينة غلاسكو في أسكتلندا.

وتمكن "الزناد" من حسم النزال في الجولة الثانية باللكمة الفنية

القاضية، وأصبح على بعد أربعة نزالات ليدخل عالم الاحتراف لوزن 77 كلج.

وكان الملاكمان أجريا الجمعة عملية الميزان بحضور كثيف لوكالات الأنباء

ومراسلي كثير من الإذاعات البريطانية والعالمية.

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