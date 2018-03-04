تأهل الهلال إلى الدور الـ 16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 04 مارس 2018 (وال)- تأهل فريق الهلال إلى الدور الـ 16 من

مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018، عقب فوزه على

نظيره أبي سليم بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل

(1-1) وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب الخمس ضمن

منافسات الدور الـ32 .

سجل هدف فريق الهلال لاعبه " أنس المصراتي" في الدقيقة العاشرة من

زمن الشوط الأول، وعدل النتيجة لفريق أبي سليم لاعبه "محمد التيجاني" في

الدقيقة 23 من نفس الشوط.

وتتواصل غدا الاثنين منافسات الدور الـ32، بإقامة مباراتين، تجمع

الأولى الجمارك مع نجوم إجدابيا الساعة 15:00 بملعب زليتن، والثانية

شباب الجبل مع خليج سرت الساعة 15:00 بملعب شهداء بنينا.

وكان قد تأهل أمس السبت إلى الدور الـ16، فريق التعاون على حساب

النصر زليتن بنتيجة (4-0)، وفريق الأهلي بنغازي على حساب نجوم بنغازي

بنتيجة (1-0).

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