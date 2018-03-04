نتائج بطولة ليبيا لاختراق الضاحية لفئات الناشئين والأواسط والكبار.





طرابلس 4 مارس 2018 (وال)- نظم الاتحاد الليبي لألعاب القوى أمس السبت

بطولة ليبيا لاختراق الضاحية لفئات الناشئين والأواسط والكبار بمشاركة

120 متسابقا مثلوا أندية الشرطة والملعب الليبي والنصر وبرنيق والمجاهد

والسويحلي والجهاد وتحدي طمينة والقدس ويثرب وتساوه والرأس الأخضر

والجوهرة غدامس والضواحي الزنتان.

وجاءت النتائج النهائية في بطولة الأشبال بتتويج لاعب نادي تساوه

فاضل المهدي بالذهبية، والفضية لأحمد عبدالمجيد من الملعب الليبي

والبرونزية لسامي محمد من الشرطة، وعلى مستوى الفرق جاء الترتيب الأول

لنادي المجاهد وثانيا الملعب الليبي وثالثًا الشرطة.

وفي منافسات الأواسط، توج بالذهبية مراد البكاي من الملعب الليبي،

والفضية لسهيل عبدالباسط من برنيق، والبرونزية لعلي الضاوي من الضواحي،

وعلى مستوى الفرق جاء الشرطة أولاً وبرنيق ثانيًا وتحدي طمينة ثالثًا.

وفي بطولة الكبار، تحصل متسابقو الشرطة على التراتيب الثلاثة الأولى،

حيث كانت الذهبية لعادل الفرجاني، والفضية لعلاء الجورني، والبرونزية

لمحمد سالم، وعلى مستوى الفرق جاء الشرطة أولاً والملعب الليبي ثانيًا

والسويحلي ثالثًا.

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