نتائج بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم.





طرابلس 4 مارس 2018 (وال)- استضافت جامعة المرقب بالخمس المرحلة الثالثة

من بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم بمشاركة 38 راميا مثلوا أندية

اتحاد الخمس وسيدي سليم والأهلي طرابلس والشروق والوحدة والأخوة والمشعل

والهدى والريف.

وجاءت النتائج النهائية في فئة القوس الدولي كالآتي:

تتويج عماد النعاس بالذهبية، والفضية لصبري شنيبه، والبرونزية لأحمد

القمودي.

وفي فئة القوس التدريبي توج بالذهبية عاصم أبوزيد، والميدالية الفضية

لمراد الحمروني، والبرونزية لأنس الدغري.

وفي فئة القوس المركب، توج بالميدالية الذهبية محمود النعاس، وفي فئة

القوس التدريبي براعم توج بالميدالية الذهبية أمجد الفلو، والفضية لمحمد

عماد اللافي، والبرونزية لماجد اللافي.

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