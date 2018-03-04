رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش يلتقي القيادات العسكرية والأمنية .

طرابلس 04 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج مساء السبت بطرابلس بالقيادات العسكرية والأمنية، لتدارس الاوضاع الراهنة بالمنطقة الجنوبية، ووضع أنجع الحلول لرأب الصدع بين أطراف النزاع وبسط الأمن في ربوع الوطن.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد حضر الإجتماع كلا من مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون العسكرية، ووزير الداخلية، ورئيس الأركان العامة، وآمر الحرس الرئاسي، ورئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث العامة ومعاون آمر رئيس الحرس الرئاسي للشؤون الأمنية.

وأكد السراج خلال اللقاء حرصه على استتباب الأمن في المنطقة الجنوبية، ومنع التدخلات الخارجية .

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس ان السراج أصدر تعليماته بتنفيذ التالي :

- دعم الوفد عالي المستوى المشكل من حكومة الوفاق وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للدخول في مصالحة وطنية فاعلة بين أبناء الوطن الواحد.

- تشكيل قوة عسكرية لتأمين وحماية المنطقة الجنوبية من كافة الأخطار.

- دعم القوة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالمنطقة الجنوبية والعمل على توفير احتياجاتها بالكامل.





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