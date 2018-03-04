رئيس المجلس الرئاسي يلتقي بعدد من أهالي المختطفين والمختفين قسراً .

طرابلس 04 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي اليوم الأحد بمقر المجلس بمدينة طرابلس عدد من أهالي المختطفين والمختفين قسراً.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد استمع السراج لما عرضه الأهالي من تفاصيل لظروف الاختفاء وتوقيته، ونقل المكتب الاعلامي عن السراج قوله " إن الحكومة ملتزمة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأنه يدرك جيداً خطورة الاختفاء القسري،"

وأكد على ضرورة القيام بكل ما يمكن عمله لإنهاء معاناة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري في كافة انحاء ليبيا.

وقال المكتب الاعلامي ان السراج كلف مستشاره القانوني بالتواصل مع أهالي ضحايا الاختطاف لتقدم الحكومة كل ما تستطيع تقديمه في الجوانب الإنسانية، كما كلف وزيري العدل والداخلية والنائب العام بالاهتمام المباشر بمتابعة هذا الملف.





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