رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا .

طرابلس 04 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاحد بمقر المجلس بطرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وتناول الاجتماع وفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس مستجدات الوضع السياسي، ونتائج اتصالات المبعوث الأممي الاخيرة ومحادثاته مع أطراف وفعاليات المشهد السياسي الليبي،

وجدد سلامة تأكيده على الإلتزام بالاتفاق السياسي كأرضية للانطلاق نحو تحقيق الوفاق والتوافق.

من جانبه جدد السراج دعمه لجهود المبعوث الأممي وما يتخذه من خطوات وفقا للاتفاق السياسي وحسب بنود خارطة الطريق التي طرحها والتي تفضي الى إنتخابات رئاسية وبرلمانية.



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