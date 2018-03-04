الرئاسي يكلف الدكتور نبيل العجيلي مديراً عاماً لمركز طرابلس الطبي خلفا للدكتور محمد حنيش .

طرابلس 04 مارس 2018 ( وال ) - أقيمت بمركز طرابلس الطبي، ظهر اليوم الأحد مراسم تسليم واستلام بين مدير المركز السابق الدكتور"محمد حنيش"، والمكلف الدكتور "نبيل المغربي" بحضور اللجنة المكلفة من قبل وزارة الصحة برئاسة "عماد أبوسبيحة"، ورؤساء الأقسام والمكاتب بالمركز.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أكد الدكتور "حنيش" في كلمته أمام الحضور على أهمية الخدمات التي يقدمها المركز باعتباره قبلة المرضى من كل مناطق ليبيا، وفق الإمكانات المتاحة خلال السنوات الأخيرة، بسبب الظروف التي تعيشها البلاد.

وأشاد بالجهود التي بذلت وتبذل من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ولحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل فيه، وطالب من العاملين بالمركز، الاستمرار على نفس النهج والحيوية خدمة للمرضى.

ومن جهته أكد مدير المركز المكلف الدكتور"نبيل العجيلي"، بأنه لن يذخر جهدا في الرفع من مستوى الخدمات الطبية في المركز، وسيعمل جاهداً مع الجميع لحلحلة المشاكل التي تعيق سير العمل فيه، واستعرض رؤيته لمعالجة النقص الحاد في عناصر التمريض، الذي أدى لتدني مستوى الخدمات الطبية في كل الأقسام وخاصة الإسعاف والعنايات.

يذكر أن تكليف "العجيلي" رئيساً لمجلس إدارة مركز طرابلس الطبي ومديراً تنفيذياً له، جاءت بناء على قرار المجلس الرئاسي رقم 228 للعام الحالي بتاريخ 20 فبراير الماضي.



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