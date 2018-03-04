النائب أحمد معيتيق يزور مقر الحرس الرئاسي .الأحد ، 04-03-2018 - 17:22:00

النائب أحمد معيتيق يزور مقر الحرس الرئاسي .طرابلس 04 مارس 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، ظهر اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمقر الحرس الرئاسي بمدينة طرابلس، والتقى آمر الجهاز اللواء" نجمي الناكوع"، ومساعديه، الذين قدموا له شرحاَ ضافياً للجهود التي يبذلها منتسبيه لتأمين المواقع الحيوية ودعمه للأجهزة الأمنية الأخرى من أجل استتباب الأمن في كل المناطق.
ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أثنى معيتيق على هذه الجهود، مؤكدا استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني للحرس الرئاسي لكي يتمكن من الاضطلاع بمهامه كافة وعلى أكمل وجه .

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