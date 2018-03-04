بحث العراقيل التي تواجه استئناف بث قناة ليبيا الوطنية الفضائية .

طرابلس 4 مارس 2018 ( وال ) - بحث مستشار النائب أحمد معيتيق،الدكتور "عماد المنشوف" "مع مدير قناة ليبيا الوطنية الاستاذ "عطالله المزوغي"، المختنقات والعراقيل التي تواجه استئناف بث قناة ليبيا الفضائية ، والتي أدت الى تأخر افتتاحها من جديد بسبب نقص الدعم المادي وعدم تخصيص ميزانية تسييرية للقناة .

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد طالب "المزوغي"، خلال اللقاء الذي عقد بمقر القناة، المجلس الرئاسي بحلحلة المشاكل والوقوف الى جانب القناة، نظرا لأهميتها في نشر الخطاب الإعلامي الوطني في المرحلة الراهنة. كما ناشد الجهات المسؤولة، حماية أملاك القناة المعتدى عليها من قبل بعض الجهات .





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