رئيس المجلس الرئاسي يلتقي بعدد من أعضاء اللجنة المكلفة ببحث توحيد المؤسسة العسكرية .



طرابلس 04 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اليوم الأحد بالعاصمة

طرابلس بالسادة اللواء علي عبد الجليل واللواء سالم جحا والعقيد عبد

الباسط شريع أعضاء اللجنة المكلفة من القائد الأعلى للاجتماع في القاهرة

مع نظرائهم من المنطقة الشرقية لبحث توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا .

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فقد أحاطت اللجنة السراج بنتائج

مباحثاتها في القاهرة والنقاط التي تم الاتفاق بشأنها. وما خلصت إليه

المحادثات الأخيرة حول الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي بأن توحيد المؤسسة العسكرية ضرورة قصوى لتأمين

الحدود ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مضيفا أن هذا ما يجب أن

تدركه كافة الأطراف لتعمل بجد ومسؤولية وطنية على إنجاح المسار السياسي

التوافقي.