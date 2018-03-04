انطلاق دورة المراقب الإداري التي تنظمها هيئة الرقابة الإدارية بمعهد الدراسات المصرفية والمالية بطرابلس .





طرابلس 04 مارس 2018 ( وال ) - انطلقت صباح اليوم الأحد بمعهد الدراسات

المصرفية والمالية بطرابلس فعاليات دورة ( المراقب الإداري المعتمد )

بحضور وكيل الهيئة ومدير معهد الدراسات المصرفية والمالية وعدد من مدراء

الإدارات والمكاتب من الجانبين ، وذلك تواصلا لسلسلة الدورات التي تقيمها

هيئة الرقابة الإدارية .

وبحسب المكتب الإعلامي بالهيئة فان برنامج الدورة المخصصة لموظفي الإدارة

العامة كمرحلة أولي يتضمن دارسة القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل

الرقابة الإدارية و مبادئ وأساليب العمل الرقابي وأيضا كتابة التقارير

الرقابية والرسائل القانونية بالإضافة إلى تقديم محاضرات عن الجرائم

الالكترونية وأساليب وإجراءات التفتيش وجمع الاستدلالات ومبادئ مكافحة

الجرائم المالية بالجهات العامة .

وأوضح أن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها بالعمل الرقابي حيث سيتحصل

المتفوقين بالدورة على شهادة دبلوم معتمدة دولياً (مراقب إداري معتمد )

.

ونقل المكتب الإعلامي عن وكيل هيئة الرقابة الإدارية تأكيده على أهمية

الدورة في زيادة القدرة العملية ورفع الكفاءة وزيادة معدلات الأداء

للمشاركين والذين تعول عليهم الهيئة في مكافحة الفساد الإداري ..



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